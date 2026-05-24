Обнаружено более 1100 необычных существ на дне океана

Ученые обнаружили более 1100 диких и необычных видов океанской фауны. В океанских глубинах обитает червь, который живет в “стеклянном замке”, таинственная “акула-призрак” и плотоядная губка “смертельный шар".

Это всего лишь три из 1121 “ранее неизвестного” вида, обнаруженного в мировом океане за последний год, о чем объявили участники проекта Ocean Census в рамках глобальной попытки составить карту морской флоры и фауны с участием более 1000 исследователей из 85 стран, сообщает CNN.

По данным организации, возглавляемой японским фондом Nippon Foundation и британским институтом океанологических исследований Nekton, количество выявленных объектов ежегодно увеличивается на 54%.

Океан - одна из наименее известных экосистем планеты, особенно глубоководные районы, констатирует CNN. Когда–то считалось, что в таких экстремальных условиях практически не может существовать жизнь, но за последние годы ученые обнаружили экосистемы, изобилующие необычными, а иногда и совершенно причудливыми видами.

Подводная жизнь сталкивается с огромными проблемами, связанными с изменением климата (поскольку океаны нагреваются) и деятельностью человека, включая загрязнение окружающей среды промышленностью и сельским хозяйством. Стремление к добыче полезных ископаемых в океане, которое, похоже, становится все более реальным, представляет собой еще один огромный риск, отмечает CNN.

“Поскольку многие виды находятся под угрозой исчезновения еще до того, как они будут задокументированы, мы бежим наперегонки со временем, чтобы понять и защитить океанскую флору и фауну”, - рассказывает Мишель Тейлор, научный руководитель Ocean Census.

За последний год ученые из проекта Ocean Census совершили 13 экспедиций в одни из наименее изученных океанов мира.

У берегов Японии, на глубине около 800 метров под поверхностью океана, они обнаружили новый вид щетинистых многощетинковых червей, живущих в стеклянной губке, которая имеет полупрозрачный сетчатый скелет, известный как стеклянный замок, изготовленный из кремнезема, основного компонента стекла.

Между губкой и червем существуют симбиотические отношения, то есть они извлекают пользу друг из друга, поясняет CNN. Червь защищен тем, что поселился в стеклянном замке - стабильной структуре, богатой питательными веществами, а взамен червь удаляет потенциально опасный мусор с поверхности губки.

В Австралии ученые обнаружили на глубине около 820 метров вид химер - акул-призраков. Эти рыбы являются дальними родственниками акул и скатов, которые отделились от этих видов почти 400 миллионов лет назад.

В Восточном Тиморе найдена разновидность ленточных червей длиной в дюйм с полосами ярко-оранжевого цвета, что является символом их мощной химической защиты. Токсины, которые вырабатывают ленточные черви, были исследованы в качестве потенциальных методов лечения болезни Альцгеймера и шизофрении.

В Северном желобе Южных Сандвичевых островов, группы необитаемых островов в южной части Атлантического океана, ученые нашли плотоядную губку “шар смерти” на глубине почти 3,6 км. Этот вид покрыт микроскопическими крючками, похожими на липучки, которые ловят ракообразных, проплывающих мимо в океанских течениях. Затем губка обволакивает их и проглатывает.

Может потребоваться время, чтобы понять, все ли виды являются абсолютно новыми для науки, подчеркивает CNN. Как правило, между открытием вида и его официальным описанием в научной литературе проходит в среднем 13,5 лет, говорится в пресс-релизе Ocean Census.

Чтобы ускорить этот процесс, Ocean Census присваивает “обнаруженным” научный статус, который может быть немедленно занесен в ее базу данных морских видов. Как только эксперт подтвердит открытие, он сможет зарегистрировать его на платформе открытого доступа, сказал представитель Ocean Census, пояснив: “Это сразу же сделает вид доступным научному сообществу и политикам”.

Тэмми Хортон, научный сотрудник Национального океанографического центра Великобритании, отмечает, что иногда вид, который считается новым для науки, после детального изучения не оказывается таковым.

“Я не думаю, что это очень распространенное явление”, - сказала она.

Важен процесс формального описания. Он “выполняет фактическую работу по подтверждению новизны и предоставляет ”паспорт" для этого нового вида – его официальную регистрацию", - рассказала она CNN.

“Без этого официально признанного названия вид фактически не существует для науки, а следовательно, и для политики – безымянные виды не могут быть защищены”.

“Важно то, что ученые продолжают каждый год делать многочисленные интересные открытия новых для науки видов во всем мировом океане на всех глубинах”, - добавила она.

Проект Ocean Census хочет, чтобы эти открытия послужили стимулом для действий по защите морской флоры и фауны, которая имеет огромное экологическое, научное и экономическое значение, и призывает к увеличению инвестиций в усилия по обнаружению новых видов.

“Мы тратим миллиарды долларов на поиски жизни на Марсе или на исследование темной стороны Луны”, - сказал Оливер Стидс, директор Ocean Census.