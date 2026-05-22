Названа причина массового падения спутников Starlink

Солнечные вспышки и выброс энергии могут приводить к падению низкоорбитальных спутников типа Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

© Official SpaceX Photos/Starlink Mission

Пагубное воздействие космической погоды на околоземные аппараты объясняется физическими процессами в верхних слоях газовой оболочки планеты, передает РИА «Новости». Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров детально пояснил механизм гибели техники компании SpaceX.

«Во время вспышек в местах высокой концентрации магнитного поля на Солнце происходит большой выброс энергии - солнечного вещества. При достижении Земли эту энергию поглощает атмосфера Земли», - рассказал астроном.

В результате подобных процессов воздушная оболочка разогревается и значительно увеличивается в размерах. Из-за этого низкоорбитальные аппараты стремительно теряют высоту и полностью сгорают.

Помимо уничтожения орбитальной группировки, столкновение солнечного вещества с нашей планетой провоцирует появление ярких полярных сияний. Эксперт добавил, что такие космические явления также вызывают серьезные помехи в работе систем радиосвязи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые спрогнозировали мощную вспышку на Солнце.

Крупная корональная дыра спровоцировала геомагнитные возмущения среднего уровня.

В конце марта компания Starlink потеряла связь со спутником на высоте 560 километров.