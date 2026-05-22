Названа причина массового падения спутников Starlink

Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
Солнечные вспышки и выброс энергии могут приводить к падению низкоорбитальных спутников типа Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
Пагубное воздействие космической погоды на околоземные аппараты объясняется физическими процессами в верхних слоях газовой оболочки планеты, передает РИА «Новости». Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров детально пояснил механизм гибели техники компании SpaceX.
«Во время вспышек в местах высокой концентрации магнитного поля на Солнце происходит большой выброс энергии - солнечного вещества. При достижении Земли эту энергию поглощает атмосфера Земли», - рассказал астроном.
В результате подобных процессов воздушная оболочка разогревается и значительно увеличивается в размерах. Из-за этого низкоорбитальные аппараты стремительно теряют высоту и полностью сгорают.
Помимо уничтожения орбитальной группировки, столкновение солнечного вещества с нашей планетой провоцирует появление ярких полярных сияний. Эксперт добавил, что такие космические явления также вызывают серьезные помехи в работе систем радиосвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые спрогнозировали мощную вспышку на Солнце.
Крупная корональная дыра спровоцировала геомагнитные возмущения среднего уровня.
В конце марта компания Starlink потеряла связь со спутником на высоте 560 километров.