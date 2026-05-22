Самка белухи по кличке Наташа, жившая в нью-йоркском океанариуме, успешно прошла зеркальный тест — один из главных экспериментов для оценки самосознания у животных. Исследование, результаты которого были опубликованы спустя более чем 20 лет после проведения экспериментов, показало, что белухи могут обладать высоким уровнем самовосприятия. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Эксперименты проводились в начале 2000-х годов в океанариуме Общества охраны дикой природы Нью-Йорка. Там содержались четыре самки белух (Delphinapterus leucas): три были выловлены в природе, а одна — Марис — родилась уже в неволе. Исследование возглавила специалист по морским млекопитающим и когнитивный психолог Диана Рейсс.

Зеркальный тест считается одним из способов проверить наличие самосознания у животных. Во время него животному наносят метку на участок тела, который невозможно увидеть без зеркала. Если животное замечает изменение и пытается рассмотреть или убрать метку, это рассматривается как признак узнавания себя в отражении.

Ранее тест успешно проходили шимпанзе, дельфины, слоны, сороки и даже рыбы-чистильщики. Белухи заинтересовали ученых благодаря сложному социальному поведению, крупному мозгу и развитой коммуникации. Известно, что они способны имитировать звуки других животных и даже человека.

На первом этапе эксперимента исследователи наблюдали, проявляют ли животные признаки самонаправленного поведения перед зеркалом. Среди таких действий были необычные движения головой, игры с пузырями воздуха, движения грудными плавниками и вытягивание шеи. Наиболее активно такие реакции демонстрировали Наташа и ее дочь Марис.

Затем дрессировщики нанесли временные метки на участки тела, которые белухи не могли увидеть напрямую. Наташа, увидев отражение, стала поворачивать к зеркалу область за правым ухом, где находилась отметка, одновременно демонстрируя самонаправленное поведение. Это позволило ей пройти тест. Марис второй этап не прошла, хотя ученые считают, что ее поведение все же указывает на возможную способность к самораспознаванию.

Авторы отмечают, что это первое свидетельство способности белух к зеркальному самораспознаванию. По их словам, результаты особенно важны, поскольку белухи отличаются высокой социальной сложностью.

Сегодня в мире в неволе содержится более 300 белух. Исследователи надеются, что новые данные помогут привлечь внимание к охране этих животных, которым угрожают загрязнение среды, шумовое воздействие, изменение климата и промысел.