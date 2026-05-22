Onyx анонсировала два ридера на Android с экранами E-Ink

Бренд ONYX BOOX выпустил линейку электронных книг Poke 7.

В серию вошли две модели Poke 7 и Poke 7 Pro, что отличается от предыдущего поколения, где были Poke 6 и более доступный Poke 6s.

Особенности

Обе новинки внешне практически идентичны и оснащены 6-дюймовым монохромным дисплеем с плотностью пикселей 300 ppi, плоской поверхностью, защищённой закалённым стеклом, а также улучшенной подсветкой.

В основе устройств лежит восьмиядерный процессор Qualcomm. Основное различие между моделями заключается в объёме оперативной памяти: базовая версия получила 2 ГБ ОЗУ, а Poke 7 Pro – 3 ГБ.

Обе модели оснащены 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ при помощи карты microSD.

Устройства работают под управлением Android 11, как и их предшественники. Ёмкость аккумулятора в обеих моделях составляет 1500 мА·ч.

Толщина электронных книг достигает 6,7 мм, вес – 165 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Обе модели уже поступили в продажу в Китае. Poke 7 доступен в синем, белом и песочном цветах, тогда как Poke 7 Pro предлагается только в белом исполнении.

В качестве бонуса покупатели получат чехол и подставку.

Цена: