В Италии обнаружили святилище доримской эпохи

В коммуне Понсо в провинции Падуя на севере Италии археологи обнаружили святилище доримской эпохи с надписями на венетском языке. О находке, сделанной в ходе строительства региональной трассы SR10 «Падана-Инферьоре» между Борго-Венето и Карчери, сообщило Управление по археологии, изящным искусствам и ландшафту провинций Падуя, Тревизо и Беллуно.

Остатки древних сооружений обнаружены при расчистке территории для дорожного строительства. Прибывшие на место археологи заложили широкий стратиграфический раскоп и вскоре обнаружили крупный культовый комплекс. По их мнению, святилище существовало уже в доримский период — вероятно, с V или IV века до н. э. — и сохраняло религиозное значение в римское время.

Среди самых ценных находок — каменные предметы с вырезанными надписями венетским и латинским алфавитом. На венетском языке говорили на северо-востоке Италии до прихода римлян. Многие надписи, судя по всему, — вотивные посвящения, связанные с ритуалами. Некоторые вырезаны на трех гранях камней, что указывает на обрядовое предназначение.

Исследователи заметили, что многие из этих камней позже использовали повторно — в вымощенной камнем поверхности, датируемой I веком н. э. Точное назначение мостовой пока неясно. Меньшая часть надписей осталась на своих первоначальных местах. По мнению археологов, повторное использование древних сакральных камней говорит о том, что эта территория продолжала выполнять религиозную функцию, даже когда римские культурные традиции распространились по всему региону.

По мере расширения раскопа археологи обнаружили крупные прямоугольные фундаменты — их определили как храмы. Одно из сооружений обладает признаками периптера — здания, окруженного колоннами со всех сторон. Эта находка позволяет предположить, что святилище со временем превратилось в монументальный религиозный центр.

Судя по всему, святилище в итоге оказалось погребенным в результате сильного наводнения протекавшей здесь в древности реки Адидже. Местонахождение не было внезапно покинуто — напротив, находки указывают на долгую преемственность с происходившей столетиями эволюцией архитектуры, обрядов и культурных традиций.

Святилище дает редкую возможность проследить переход от доримских венетских традиций к римской религиозной жизни в Северной Италии. Надписи и храмовые постройки показывают, как местные сообщества приспосабливали древние сакральные пространства под влиянием новой политики и культуры. Раскопки продолжаются.