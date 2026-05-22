Ученые пересмотрели сценарий зарождения жизни на спутнике Юпитера

Спутник Юпитера Европа оказался слишком холодным для жизни.

Учёные пересмотрели сценарий зарождения жизни на спутнике Юпитера Европе.

Команда исследователей из Университета Вашингтона и Океанографического учреждения Вудс-Хоул построила компьютерные модели, которые показали: ядро Европы давно остыло, и мощных гидротермальных источников ("чёрных курильщиков") на её дне, скорее всего, нет.

Авторы допускают, что в далёком прошлом дно спутника могло быть геологически активным, но сейчас там возможны только низкотемпературные потоки жидкости. Приливный нагрев от гравитации Юпитера не даёт Европе промёрзнуть полностью, но его уже недостаточно для явной активности.

Проверить гипотезу напрямую пока нельзя. Зонд Europa Clipper начнёт облетать спутник после 2031 года.