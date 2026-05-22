Когда квантовые компьютеры смогут взломать защитный код биткоина

Криптовалютная индустрия активно готовится к появлению мощных машин, способных обойти системы безопасности и похитить цифровые активы в ближайшие годы.

Представители отрасли ожидают, что новые технологии смогут преодолеть защиту цифровых кошельков уже к 2030 году, передает РИА «Новости».

Газета Financial Times отмечает, что квантовые компьютеры используют кубиты вместо обычных битов, что позволяет им быстрее решать сложные математические задачи современной криптографии.

«Криптовалютные компании готовятся к угрозе того, что мощные квантовые компьютеры вскоре смогут взломать системы безопасности, лежащие в основе глобальной индустрии, включая взлом критически важного кода, который обеспечивает работу биткоина», – сообщает издание.

Риск для криптоиндустрии оценивается как крайне высокий. В случае успешной атаки отследить и вернуть украденные средства будет практически невозможно из-за необратимости операций в блокчейне. Представитель RippleX подтвердил, что угроза стала реальной, и компания планирует внедрить новые методы защиты в течение ближайших двух лет.

Ведущий исследователь отрасли Райан Баббуш добавил, что сообществу уже предоставляются рекомендации по повышению устойчивости систем.

