Ulefone выпустила ультрабюджетный смартфон

Ulefone выпустила новый ультрабюджетный смартфон под названием Note 22.

© mobidevices.com

Его характеристики скорее напоминают устройства прошлых лет, что особенно заметно по экрану новинки.

Особенности

Ulefone Note 22 оснащён 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854×480 пикселей и классическим соотношением сторон 16:9. Тип матрицы производитель не раскрывает, однако не исключено использование TN-панели. При этом заявленная максимальная яркость составляет 400 нит.

В основе смартфона лежит процессор Unisoc T7100, представляющий собой модификацию старого восьмиядерного чипа Spreadtrum SC9863A. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной – 32 ГБ.

Для полноценной работы Android 16 таких характеристик недостаточно, поэтому устройство поставляется с облегчённой версией Android Go. Смартфон оснащён съёмным аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 5 Вт.

Среди других особенностей – основная камера GalaxyCore GC02M1 на 2 Мп, фронтальная камера SuperPix SP0A09 на 0,3 Мп, порт USB Type-C, разъём для наушников и FM-радио.

При этом устройство лишено сканера отпечатков пальцев, NFC и поддержки Wi-Fi 5. Размеры смартфона составляют 135,6×70,2×11,1 мм, вес – 162 грамма.

Цена

Стоимость Ulefone Note 22 производитель пока не раскрывает, но вряд ли она может превысить даже $90.