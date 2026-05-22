Касперская рассказала, по кому ударит введение платы за VPN-трафик

Планы Минцифры ввести дополнительную плату за потребление международного трафика, в том числе для осложнения использования VPN, могут осложнить работу российских разработчиков и ослабить их конкурентоспособность. Это связано с сохраняющейся зависимостью отрасли от зарубежных технологий и инфраструктуры.

О возможных сложностях для ИТ-отрасли при изменении модели тарификации для российских пользователей рассказала президент ГК InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская в эфире Радио РБК.

«Мне кажется, что брать деньги за международный трафик — это не совсем правильно. У нас всё-таки до сих пор интернет остаётся частью глобальной сети. Например, для разработки много чего по-прежнему находится за границами России. Россию ставят в неконкурентную ситуацию», – заявила Наталья Касперская.

Она напомнила, что разработчики во всех странах используют готовые компоненты, чтобы не писать код «с нуля». Это касается в том числе компаний, создающих проприетарные продукты. При этом многие владельцы репозиториев кода уже блокируют или ограничивают доступ для российских организаций.

О планах ввести дополнительную плату за превышение объёма зарубежного трафика стало известно в конце марта. Меру планировалось применить к пользователям мобильного интернета: дополнительная плата должна была взиматься за объём свыше 15 Гбайт в месяц.

Однако практическое внедрение оказалось сложным для операторов. 20 мая стало известно о переносе сроков запуска новой тарификации. Ориентировочной датой теперь называется октябрь.