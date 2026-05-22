Разработчика российских процессоров заподозрили в «переклейке шильдика»

Минпромторг потребовал привлечь дополнительных экспертов для проверки российских процессоров «Иртыш», предназначенных для работы на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), на предмет их полного сходства с китайскими чипами Loongson. Об этом со ссылкой на письмо ведомства в Торгово-промышленную палату (ТПП) в апреле пишет CNews.

В министерстве заподозрили, что разработчик, компания «Трамплин электроникс», ограничилось, как говорят в автопроме, «переклейкой шильдиков». Дело в том, что характеристики процессора «Иртыш C632» оказались почти «идентичные показателям процессора Loongson LS3C6000/D», а «Иртыш C616» — «полностью идентичным процессору Loongson LS3C6000/S».

При этом «Трамплин» только в 2025 году приобрел право на использование в России архитектуры LoongArch, которая разработана и принадлежит компании Loongson.

Сложностей добавляет тот факт, что некоторые российские производители вычислительной техники уже успели разработать опытные образцы серверов на базе процессоров «Иртыш». А если отечественная разработка оказалась скопированной, то подобное «импортозамещение» создает угрозу национальной безопасности.

Разработчик полностью отрицает факт копирования, указывая, что сообщения о полной идентичности не учитывает «собственной проектной и конструкторской работы, выполненной в России, включая интеграцию, адаптацию, производство и испытания». В компании выразили уверенность, что смогут пройти все проверки и экспертизы.

Однако собеседник издания в отрасли указывает, что о копировании говорит даже скорость выхода на рынок. По его словам, за год разработать собственные решения физически невозможно. Другой источник отметил, что если процессоры «Иртыш» все же признают российскими, то российская отрасль микроэлектроники, то есть предприятия, которые на самом деле разрабатывают высокопроизводительные процессоры, может умереть.

В 2022 году Китай признал процессоры и другие разработки Loongson стратегически важными для страны и запретил их экспорт за пределы Китая. Однако в отношении России такой запрет, по всей видимости, не действует, или его удалось обойти.