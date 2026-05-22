Пережили динозавров: в Арктике нашли 3 вида древних крошечных животных

Сегодняшняя Арктика кажется безжизненной, но более 70 миллионов лет назад заполярные регионы Земли были удивительно оживленным местом. В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, палеонтологи из Университета Колорадо в Боулдере (США) и их коллеги описали три ранее неизвестных вида похожих на грызунов млекопитающих.

Эти существа сновали под ногами динозавров на территории современной северной Аляски, опровергая укоренившееся мнение о том, что полярные зоны играли незначительную роль в эволюции.

Маленькие хозяева полярной ночи

Ученые идентифицировали новые виды по окаменелым зубам, обнаруженным в формации Принс-Крик за полярным кругом. Возраст находки составляет 73 миллиона лет. Уже тогда регион погружался на несколько месяцев в зимнюю темноту, страдал от минусовых температур и сезонного дефицита пищи, однако крошечные звери успешно процветали.

Первооткрыватели дали видам колоритные имена: Camurodon borealis («северный кривозуб»), Kaniqsiqcosmodon polaris («полярный морозный украшенный зуб») и Qayaqgruk peregrinus («маленький бродячий герой» — в честь легендарного персонажа из мифов аляскинских инуитов).

Все эти животных принадлежали к вымершему отряду многобугорчатых (Multituberculata). Размером от мыши до крысы, они стали самой долгоживущей группой млекопитающих в истории Земли. Многобугорчатые существовали более 100 миллионов лет — от юрского периода до эоцена (вымерли около 35 миллионов лет назад). Они благополучно пережили даже падение астероида, погубившего динозавров. Для сравнения: Homo sapiens существует всего около 300 тысяч лет.

Секрет стойкости и древний мост в Азию

Разгадка невероятной живучести кроется в строении их зубов. Анализ показал, что три родственных вида разделили экологические ниши: C. Borealis был строгим вегетарианцем, а Q. Peregrinus и K. Polaris — всеядными существами, разбавлявшими рацион насекомыми.

В условиях скудных арктических ресурсов пищевая гибкость помогала им сосуществовать, не конкурируя, и спасла при глобальной катастрофе.

Кроме того, детальный генеалогический анализ преподнес сюрприз: «маленький бродячий герой» Q. Peregrinus оказался близким родственником млекопитающих, обитавших на территории современной Монголии. Это доказывает, что около 92 миллионов лет назад его предки совершили масштабное межконтинентальное путешествие из Восточной Азии в Северную Америку. Открытие подтверждает существование активного сухопутного моста между материками в столь глубокой древности.

По словам авторов работы, эволюционная пластичность многобугорчатых может многому научить современную науку в понимании того, как живые организмы справляются с климатическими стрессами, происходящими на планете сегодня.