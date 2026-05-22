Раскрыт размер экрана будущего Samsung Galaxy S27 Pro

По данным южнокорейских источников, линейка Samsung Galaxy S27 пополнится четвёртой моделью — Galaxy S27 Pro. Так, появилась информация о размере его экрана.

Согласно утечке, диагональ дисплея S27 Pro составит 6,47 дюйма. То есть, посередине между базовым Galaxy S26 и S26+.

При этом S27 Pro, как пишут СМИ, задуман как «уменьшенная версия Ultra», но без стилуса S Pen. По всем остальным характеристикам — процессору, памяти, камерам — он, скорее всего, будет соответствовать Galaxy S27 Ultra. Отличия коснутся только размера экрана, ёмкости аккумулятора и отсутствия S Pen.