Представлен смартфон со съемным дисплеем

Китайская корпорация Honor анонсировала выпуск телефона, который имеет второй съемный экран. На уникальную особенность устройства обратило внимание издание GizmoChina.

Второй внешний экран получит Honor 600. Дисплей имеет круглую форму, компактные размеры и магнит на задней стороне. Благодаря этому его можно будет закрепить сзади смартфона и использовать для селфи на основную камеру или оформления телефона. Также экран имеет четыре степени яркости, и его можно использовать в качестве фонарика.

В Honor отметили, что на второй дисплей можно выводить различные приложения. Также он имеет сенсорный слой, поэтому аксессуар подойдет в качестве пульта дистанционного управления.

По слухам, Honor 600 получит основной дисплей разрешение 1,5К, процессор Snapdragon 7 Gen 4, камеру разрешением 200 мегапикселей, батарею емкостью 8600 миллиампер-часов. Версия 600 Pro выйдет с процессором Dimensity 8550. Полноценный анонс смартфонов ожидают 25 мая.

В начале мая компания «AliExpress СНГ» назвала Xiaomi Poco M8 самым популярным смартфоном среди россиян в первом квартале 2026 года. Недорогой аппарат имеет процессор Snapdragon 6 Gen 3 и батарею емкостью 5520 миллиампер-часов.