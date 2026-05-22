Xiaomi представила свои первые наушники-сережки с поддержкой ИИ

Xiaomi представила на китайском рынке свои первые наушники-клипсы открытого типа, которые фиксируются на ухе и не перекрывают слуховой канал. Об этом сообщает GizmoChina.

Xiaomi Clip ориентированы на пользователей, которым важны комфорт при длительном ношении и сохранение восприятия окружающих звуков. Конструкция устройства использует титановую проволоку с эффектом памяти формы. Вес каждого наушника составляет 5,5 грамма, что должно обеспечить более комфортную посадку при продолжительном использовании.

Новинка оснащена 11-миллиметровыми динамическими драйверами и поддерживает аудиокодек LHDC 5.0 для передачи звука высокого качества. Также устройство получило три микрофона и датчик костной проводимости, отвечающий за более точный захват голоса во время звонков.

Среди прочих характеристик отмечается наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP57, а также до 38 часов работы при зарядке от кейса или до девяти часов без использовании зарядного футляра.

Для наушников заявлена поддержка сервиса «Локатор» от Apple для их поиска и функций на базе искусственного интеллекта. В их числе перевод речи в реальном времени на 21 языке и автоматическое создание текстовых сводок с помощью ассистента XiaoAI.

Xiaomi Clip доступны в черном, белом, золотом и розовом цветах по цене от 799 юаней (около 8,3 тыс. руб.).