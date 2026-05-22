Ученые объяснили, как пирамида Хеопса выдерживает землетрясения

Пирамида Хеопса сохранила устойчивость к землетрясениям благодаря особенностям своей внутренней структуры, которая помогает рассеивать сейсмические колебания и равномерно распределять нагрузку. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Группа физиков из Египта и Японии установила, что сооружение за свою многотысячелетнюю историю пережило ряд сильных землетрясений без критических повреждений. Ученые изучили распространение вибраций внутри и вокруг пирамиды, используя измерения в десятках точек комплекса в Гизе.

Исследователи отмечают, что важную роль играет конструкция внутренних камер и проходов, а также так называемые «воздуховоды» над погребальной камерой. Эти элементы способствуют рассеиванию колебаний, которые обычно усиливаются в верхних частях сооружений.

В ходе работы было установлено, что различные части пирамиды вибрируют на схожей частоте, что помогает равномерно распределять механические нагрузки и снижает влияние внешних воздействий, включая колебания грунта.

Ученые также указали, что особенности основания и геологические свойства почвы дополнительно уменьшают сейсмическую уязвимость памятника, что способствует его долговечности.

Дополнительно исследователи подчеркивают, что аналогичные методы анализа вибраций могут быть использованы для изучения устойчивости современных зданий. Полученные данные помогают лучше понимать, как архитектурные решения древних цивилизаций могут быть применены в современной инженерии при проектировании сейсмоустойчивых сооружений.