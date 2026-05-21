Xiaomi 17 Max получил аккумулятор на 8000 мАч и камеру Leica на 200 Мп

В Китае представлен флагманский смартфон Xiaomi 17 Max с большой батареей на 8000 мАч и мощным процессором Qualcomm. Об этом сообщает GSMArena.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и пиковой яркостью до 3500 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Dragon Crystal Glass третьего поколения.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный усовершенствованной системой охлаждения, до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 512 ГБ.

Основная камера с разрешением 200 Мп дополнена 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и телеобъективом на 50 Мп с трехкратным оптическим зумом. За производство камер совместно с Xiaomi отвечает немецкая Leica.

Одной из ключевых особенностей новинки стал аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Среди прочих параметров отмечается наличие фирменной оболочки HyperOS 3 на базе Android 16 и защиты корпуса по стандарту IP68.

В Китае Xiaomi 17 Max предлагается по цене от 4299 юаней (около 44,7 тыс. руб.).