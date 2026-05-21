Астрономы проследили за формированием и исчезновением облаков на "горячем юпитере"

Международный коллектив астрономов впервые проследил за тем, как в атмосфере "горячего юпитера" у одной из звезд в созвездии Микроскопа возникают и исчезают экзотические облака, состоящие из паров и расплавленных капель силиката магния.

Такое открытие существенно расширило представления ученых о свойствах атмосфер этих раскаленных газовых гигантов, сообщила пресс-служба Университета Джонса Хопкинса (JHU).

"Когда мы наблюдали за этими планетами при помощи "Хаббла", мы получали усредненную картину, на которой были "перемешаны" друг с другом облака и чистая атмосфера этих миров. Наш новый подход и инструменты "Джеймса Уэбба" помогли нам рассмотреть отдельные части планеты, что позволило нам впервые проследить за процессом формирования и исчезновения облаков", - заявил астроном из JHU Сагник Мукерджи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Астрономы совершили это открытие при наблюдениях за недавно открытым "горячим юпитером" WASP-94A b, расположенной в двойной звездной системе в созвездии Микроскопа на расстоянии в 690 световых лет от Земли. Благодаря тесному соседству с одной из этих звезд, светилом WASP-94A, "солнечная" сторона данного газового гиганта нагрета до температуры, сильно превышающей тысячу градусов Цельсия.

Удачное расположение этой планеты на орбите, а также ее частое прохождение по диску светила позволяет использовать ее как природную лабораторию для изучения свойств атмосферы "горячих юпитеров". Этим воспользовались планетологи для проверки работы разработанного ими подхода, позволяющего изучать отдельные регионы атмосфер планет-гигантов и отслеживать протекающие на их территории процессы.

Планета облаков

Ученые отслеживают, как меняется спектр свечения звезды в те моменты времени, когда планета только начинает или уже заканчивает прохождение по ее диску. В первом случае это позволяет изучать то, как ведет себя атмосфера планеты в утренние часы, а во втором - изучать ее поведение на границе между вечером и ночью. Опираясь на эту идею, исследователи сравнили снимки "утренних" и "вечерних" регионов планеты у звезды WASP-94A, полученные телескопом "Джеймс Уэбб".

Проведенный ими анализ указал, что в "утренней" части атмосферы WASP-94A b присутствует большое количество облаков из паров и капель силиката магния. Они возникают в "холодном" ночном полушарии этого газового гиганта и затем постепенно испаряются по мере наступления дня и прогрева его атмосферы на дополнительные 400-500 градусов Цельсия, в результате чего в "вечерней" части WASP-94A b эти облака полностью отсутствуют.

Данное открытие стало большим сюрпризом для астрономов, так как они не предполагали, что облик соседних регионов атмосферы "горячих юпитеров" может столь сильно различаться. Обнаружение этих различий позволяет объяснить многие аномалии и необъяснимые особенности в составе WASP-94A b и многих других "горячих юпитеров", которые были ранее выявлены при анализе "усредненных портретов" этих планет, полученных "Хабблом", подытожили ученые.