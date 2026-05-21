Установлено, почему пирамиду Хеопса не разрушили землетрясения

Физики из Египта и Японии выяснили, что пирамида Хеопса пережила несколько серьезных землетрясений без существенных повреждений благодаря особенностям ее структуры, которые помогают рассеивать сейсмические колебания и равномерно распределять механическую нагрузку.

Одной из них является набор "вентиляционных камер" над усыпальницей фараона, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

"За 4,6 тыс. лет своего существования, пирамида Хеопса пережила большое число землетрясений, самое крупное из которых произошло в 1847 году рядом с Эль-Фаюмом. Для раскрытия секретов ее стойкости мы измерили в 37 разных точках внутри и в окрестностях пирамиды то, как через них распространяются различные формы фоновых колебаний, порождаемых деятельностью человека, волнами океанов или климатическими процессами", - говорится в публикации.

Исследование было проведено группой из египетских и японских физиков под руководством профессора Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики в Каире Мохамеда Эль-Габри. Его команда использовала фоновые акустические колебания, распространяющиеся по воздуху и почве, для изучения того, как пирамида Хеопса переносит нагрузки.

Для этого ученые установили в погребальных камерах, проходах и в разных регионах комплекса пирамид в Гизе набор портативных высокочувствительных акселерометров, которые позволили измерить реакцию пирамиды Хеопса на различные типы колебаний и определить частоту, на которой вибрируют ее различные части на разной высоте от фундамента. Эти замеры показали, что большинство изученных частей пирамиды колеблется на одной и той же опорной частоте, порядка 2-2,6 герц. Это одновременно равномерно распределяет механические нагрузки по всей толще пирамиды, а также в определенной степени изолирует ее от вибраций почвы, обладающих другой опорной частотой - порядка 0,6 герц.

Также ученые обнаружили, что повторяющиеся проходы и "воздуховоды", расположенные непосредственно над усыпальницей фараона, существенным образом ослабляют и рассеивают сейсмические колебания, которые обычно усиливаются по мере движения к вершине построек.