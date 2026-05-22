Астрономы обнаружили самый маленький странный радиокруг

Ученые обнаружили в небе объект, который, скорее всего, относится к одной из самых необычных категорий — странным радиокругам (Odd Radio Circles — ORC). Если принадлежность находки к этому типу подтвердится, она окажется самым компактным ORC из известных на сегодня.

Впервые о странных радиокругах заговорили в 2021 году. Это кольца, которые заметны, да и то еле-еле, исключительно в радиодиапазоне. В центре у них обычно находится массивная эллиптическая галактика с массой в сотни миллиардов солнечных, а возраст Вселенной, откуда к нам приходят эти сигналы, составляет примерно 8–11 миллиардов лет. Даже по космическим меркам радиокруги весьма протяженные — сотни килопарсек.

Откуда они берутся — пока открытый вопрос. Основные гипотезы включают: остатки магнитной плазмы, выброшенной около миллиарда лет назад сверхмассивной черной дырой; давно отгремевшую вспышку звездообразования; слияние групп галактик; а также крупномасштабные выбросы из активных ядер галактик (AGN).

Находка в обзоре

Новый кандидат в ORC был обнаружен в обзоре неба LOFAR на волне два метра. Статья об открытии подана в Astronomy & Astrophysics, а пока выложена препринтом на arXiv. Объект, получивший обозначение J1248+4826, представляет собой радиокольцо, окруженное тусклым диффузным ореолом. Он расположен в непосредственной близости от группы галактик, наблюдаемой в ту эпоху, когда Вселенной было 11,2 миллиарда лет; а для наблюдателя с Земли — в созвездии Гончих Псов.

Видимый радиус радиокруга не превышает 9 угловых секунд, что, по расчетам авторов исследования, соответствует реальным размерам всего 30 килопарсек. Это намного меньше всех известных на сегодня подобных структур. А вот окружающая кольцо диффузная оболочка, простирающаяся примерно на 100 килопарсек, уже вполне вписывается в параметры остальных представителей класса.

Несмотря на свои компактные размеры, этот объект многим похож на подтвержденные ORC. Но есть и отличие: в других радиокругах галактика-хозяин находится в центре, а здесь она смещена к краю.

Исследователи сравнили J1248+4826 с другими типами диффузного радиоизлучения — например, с гало в скоплениях галактик и минигало. У последних сходные с ORC размеры и светимость, но яркость достигает пика в центре, тогда как ORC — это кольца с большей яркостью по краю. По этому признаку находка больше похожа на ORC, чем на любую другую альтернативу. Сбивают с толку размеры и асимметричное расположение центральной галактики. Как вариант, полагают ученые, эта «белая ворона» может представлять собой вообще новый класс диффузных радиоисточников.

Возможный сценарий образования

Они рассмотрели несколько сценариев, которые объясняли бы происхождение объекта. Радиолепесток от центральной галактики отпадает — потому что нет второго такого же; признаков струи из черной дыры или AGN выявить также не удалось.

Скорее всего, когда-то радиоизлучающая плазма была выброшена AGN, а потом там случились события — взаимодействия или слияния галактик внутри группы, — которые подтолкнули ее ударными волнами.

Если принадлежность J1248+4826 к ORC подтвердится, это расширит диапазон размеров объектов этого типа вниз. А это будет означать, что маленькие ORC встречаются чаще, чем мы думаем, — их просто труднее обнаружить.