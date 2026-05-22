В Китае представили первого универсального домашнего робота

Китайская GigaBrain представила первого в стране универсального домашнего робота Shiguang S1. В отличие от промышленных машин, этот робот складывает одежду, готовит еду, убирает со стола и даже может поддерживать разговор с пожилыми людьми.

Особенность Shiguang S1 — способность учиться новым делам и подстраиваться под домашнюю обстановку. В основе работы лежит собственная ИИ-модель. Как объяснила вице-президент GigaBrain Е Юнь, заводские роботы следуют жёстким инструкциям, а этот «сам планирует действия и реагирует на изменения вокруг».

Есть механизм защиты: если он случайно коснётся человека или питомца, то сразу останавливается, чтобы не травмировать их.

Семьи из Уханя уже могут подать заявку на раннее тестирование.