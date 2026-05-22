Животные разделились на два пола  раньше, чем считали ученые

На протяжении трех миллиардов лет на Земле безраздельно доминировали простейшие микробы. Но затем в древних океанах внезапно появились довольно крупные существа, которые начали активно двигаться и размножаться. Недавно в отдаленной горной части Канады палеонтологи обнаружили уникальное место с древнейшими окаменелостями. Находки относятся к знаменитой эдиакарской биоте — мягкотелым организмам, которые жили на морском дне около 500 миллионов лет назад.

Новое исследование ученых из Американского музея естественного истории и Дартмутского колледжа в США показало, что эти существа освоили половое размножение и способность перемещаться на 5–10 миллионов лет раньше, чем было принято считать в научном мире. Работу опубликовали в журнале Science Advances.

Зарождение полов

Сами по себе эдиакарские окаменелости представляют собой первые прямые свидетельства существования многоклеточной жизни на планете. Они имели самую разную форму: от плоских дисков до ребристых овалов. Некоторые из них ученые считают далекими предками современных медуз, кораллов и моллюсков, а другие не похожи вообще ни на одно живое существо. Древние обитатели океана были мягкотелыми, у них еще не было костей или панцирей, поэтому их следы сохраняются лишь в исключительных условиях.

В канадских горах Маккензи исследователи смогли отыскать более сотни редких окаменелостей. Среди них палеонтологи впервые на североамериканском континенте обнаружили дикинсонию. Ведущий автор работы Скотт Эванс описывает это плоское круглое существо как коврик для ванны или блин. Оно медленно ползало по дну и впитывало бактерии всей нижней поверхностью тела. Но главным сюрпризом стала фунисия — неподвижный трубчатый организм, который рос плотными гроздьями.

Именно фунисия хранит в себе самое древнее свидетельство полового размножения на Земле. Эти существа одновременно выбрасывали икру и сперму в воду, прямо как современные кораллы. Возраст находок оценивают в 567 миллионов лет, что меняет привычную хронологию развития жизни.

Колыбель жизни в глубоких водах

Еще одной интересной находкой стала кимберелла — существо с мускулистой ногой, которое соскребало пищу со дна. Ученые считают его древнейшим животным с зеркальной симметрией тела, от которого впоследствии произошли почти все современные виды, включая человека. Палеонтологи выяснили, что все эти удивительные организмы обитали на гораздо большей глубине, чем предполагалось ранее. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что первые сложные животные зародились в глубоких прибрежных водах, а уже потом постепенно переселились на мелководье.

Палеонтологи часто воспринимают глубоководье как темное и суровое место, но на самом деле в древности оно отличалось стабильностью. Там практически не было резких колебаний температуры и уровня кислорода. Именно эта спокойная обстановка и создала комфортные условия для эволюционного скачка.