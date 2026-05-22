Космический мусор мешает спутникам NASA

За последние годы объём научных данных от орбитальных аппаратов становится все меньше и меньше.

Причиной этого учёные называют возросшее количество мусора вокруг Земли. Спутники вынуждены тратить драгоценное топливо на манёвры уклонения, а не на сбор данных. Это ведёт к ошибкам и пробелам в поступающей с орбиты информации, и дальше станет только хуже.

Как рассказали в NASA, важнейшая для наблюдения за поверхностью планеты спутниковая группировка Earth Observing System из аппаратов Aqua, Terra и Aura с 2005 года минимум 32 раза выполняла манёвры уклонения от орбитального мусора, и в ряде случаев это вело к ошибкам и пропускам в климатических данных и наборах данных по отслеживанию природных пожаров. Для Aqua проблема особенно болезненна: аппарат работал на солнечно-синхронной низкой орбите высотой около 705 км, совершал примерно 14 витков в сутки и за 24 года собрал один из самых масштабных наборов спутниковых климатических данных; при этом у него осталось менее 30 кг топлива, зарезервированного в основном для безопасного сведения с орбиты.

Для спутников зондирования Земли важно соблюдать постоянство орбитальных параметров, иначе сбиваются калибровка и точность данных.

Рост объёмов космического мусора на орбите привёл ещё к одному крайне негативному результату: страховые компании перестали страховать частные миссии. Бизнесу и образовательным учреждениям приходится уповать на удачу, поскольку случайная гибель космического аппарата способна похоронить проект, сообщает 3dnews.ru.

Ранее «СП» писала о том, что российский корабль «Прогресс МС-20» увел МКС от столкновения с космическим мусором.