История рукопожатий оказалась гораздо мрачнее, чем считалось

Традиция рукопожатий уходит корнями в древние времена, но ее точное происхождение по-прежнему неизвестно. При этом значение, которым наделяют рукопожатие, почти не изменилось даже спустя тысячи лет. Портал theconversation.com рассказал, когда и почему люди начали жать друг другу руки.

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Древнейшее изображение рукопожатия датируется IX веком до н.э. — оно символизирует дипломатическую демонстрацию единства. На известняковом рельефе, найденном на территории современного Ирака, ассирийский царь Саламансар III жмет руку царю Вавилона Мардуку-закир-шуми I, тем самым закрепляя союз между двумя правителями. Отношения между двумя великими месопотамскими государствами долгое время были проблематичными, но мирное изображение рукопожатия сохранилось в этом произведении искусства, даже когда соперничество царей продолжалось в реальности.

Хотя рукопожатие обычно считается знаком приветствия, оно также может выступать эмоциональным жестом прощания.

В классическом греческом искусстве, надгробные фрески изображают рукопожатия живых и мертвых. Данный мотив в искусствоведении называют термином дексиоз — или «единение правых рук». Он символизирует конец осязаемой связи между парой, а также продолжение любви даже в загробной жизни.

Иногда у рукопожатий бывает и религиозный смысл. В Древнем Риме правая рука ассоциировалась с Фидес — богиней согласия и верности. Поэтому пожатие рук, или dextrarum iunctio, считалось символом священного единства, который демонстрировался, например, на свадьбах, а также в других социальных и политических ситуациях. Его также близко связывали с римской богиней Конкордией, которая была божественным олицетворением гармонии.

Однако мир и гармонию, которые символизирует рукопожатие, не всегда стоит принимать за истину; символизм иногда используется для того, чтобы скрыть союз, страдающий от проблем. Римские императоры Каракалла и Гета — наглядный пример.

После смерти своего отца, императора Септима Севера, в 211 году н.э., братья правили вместе. Произведения искусства демонстрируют их, протягивающими правые руки друг к другу в жесте гармонии. Но в том же году Каракалла начал планировать убийство собственного брата. Он подстроил встречу с Гетой под предлогом примирения, где тот и погиб — по слухам, в руках их матери.

Даже среди героев рукопожатие не гарантирует счастливый конец. В древнегреческом искусстве Геракла изображали, жмущим руку кентавру Фолу — по мифам, его другу. Но теплое приветствие плачевно заканчивается для них обоих. Геракла атакуют пьяные кентавры, а Фол погибает от отравленной стрелы.

Наконец, в современной политике рукопожатия часто считаются своего рода психологическими проверками на прочность — крепкая рука символизирует твердость позиции и силу воли. А отказ от рукопожатия, в свою очередь, наделен сильной негативной эмоциональной окраской.