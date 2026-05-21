Ученые выяснили, когда именно крабы начали ходить боком

Группа исследователей пришла к выводу, что знаменитая боковая походка крабов появилась у них около 200 миллионов лет назад. Об этом пишет издание Smithsonian magazine.

Существует около 8000 видов настоящих крабов, относящихся к отряду Brachyura, которые отличаются от «ложных крабов», таких как раки-отшельники. При этом большинство из них умеет передвигаться боком.

Группа ученых под руководством Юки Кавабаты (Yuuki Kawabata) из Университета Нагасаки решила выяснить, когда именно у крабов появилась эта особенная походка и сколько раз она эволюционировала.

Для исследования были использованы 50 видов живых крабов. Каждое животное снимали на видео в течение десяти минут на круглой арене, имитирующей его естественную среду обитания. Были идентифицированы 35 видов, которые передвигаются боком, и 15, которые передвигались прямо. Затем эти наблюдения сравнили с ранее созданной другими исследователями эволюционной картой Brachyura.

«Анализ показал, что способность передвигаться боком развилась у предка современных крабов Eubrachyura и является высококонсервативным признаком. Сегодня к подгруппе Eubrachyura относятся самые развитые и разнообразные крабы, насчитывающие около 7500 видов. Для сравнения: две другие подгруппы, к которым относятся настоящие крабы, и которые двигаются только прямо, насчитывают всего около 150 видов», - отмечается в статье.

Исследователи предположили, что способность легко двигаться в двух направлениях - не только вперед, но и в стороны - помогает крабам быстро убегать от хищников, что способствует выживаемости.

По данным ученых, такая способность достаточно уникальна и неожиданно то, что она появилась лишь раз и закрепилась. Так как, например, крылья у птиц, летучих мышей и насекомых появились независимо друг от друга и в разное время.

