Новые снимки NASA опровергли миф о Земле

Новые спутниковые данные NASA показали, что ночное искусственное освещение на Земле не просто становится ярче - на планете формируется динамичная карта из вспыхивающих и угасающих зон. Об этом сообщает Space.com.

Результаты исследования NASA отражают активность человечества и потребление энергии. Изменения ночного облика городов и целых регионов напрямую связаны с промышленным ростом, политическими решениями властей и энергетическими кризисами.

В рамках проекта Black Marble ученые проанализировали данные с датчиков VIIRS, установленных на спутниках Suomi-NPP, NOAA-20 и NOAA-21. Это позволило составить детальную карту ночного освещения Земли за период с 2014 по 2022 год. Вопреки прежнему мнению, что яркость искусственного света на планете стабильно растет из года в год, исследование показало куда более сложную, «мерцающую» картину, поскольку зоны роста и спада освещенности часто соседствуют.

За изученный период глобальный уровень ночного освещения планеты вырос на 34 процента. Однако за этим общим ростом скрывается существенное снижение яркости во многих отдельных регионах.

Спутниковые снимки фиксируют расширение городов, временные отключения электричества, стройки и даже модернизацию осветительной инфраструктуры в рамках госпрограмм. Глобальная картина ночного освещения выглядит крайне неоднородно. К примеру, в США города Западного побережья стали заметно ярче из-за притока населения и расширения городских территорий, в то время как Восточное побережье, напротив, потускнело - в основном благодаря переходу на энергоэффективные светодиоды (LED) и масштабной реструктуризации экономики.

Похожие контрасты наблюдаются по всему миру: в Китае и Северной Индии зафиксирован стремительный рост ночного освещения, что совпало с бурным развитием городов и индустриализацией.

В то же время Европа демонстрирует совершенно иную тенденцию. В таких городах, как Париж, и в целом ряде регионов Франции уровень ночной освещенности упал на 33 процента, а в Британии и Нидерландах снижение составило 22 и 21 процент соответственно. Этот процесс заметно усилился в 2022 году на фоне масштабного энергетического кризиса, вызванного украинским конфликтом.