Число пчелиных семей в России резко сократилось

Статистика показывает, что в период с 2015 по 2024 год число пчелиных семей уменьшилось почти на миллион - с 3,4 до 2,5 миллиона. Их устойчивое сокращение может отразиться на окружающей среде, предупреждают ученые.

© Российская Газета

Пчелиной семьей называют сообщество насекомых, которое живет в одном улье. Количество пчел в нем зависит от ряда факторов, в том числе от времени года. Таким образом, зимой семья может состоять из 10-14 тысяч пчел, а летом, в период сбора меда, - из 80-100 тысяч.

Последние десять лет российская статистика фиксирует устойчивое сокращение пчелиных семей. Особо ощутимы потери в зонах интенсивного земледелия, к ним относятся Черноземье, Поволжье, Краснодарский край, отметил в разговоре с "Газета.Ru" доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института "Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков.

Также ученый назвал главные причины снижения числа пчелиных семей. Во-первых, влияют пестициды, которыми обрабатывают семена рапса и подсолнечника. Во-вторых, монокультурные севообороты, лишающие пчел разнообразного питания на большую часть сезона. В-третьих, причиной становятся климатические аномалии. Они нарушают синхронизацию цветения и лета.

Для ветеринарной науки это грозит прямыми последствиями. Например, деградацией пастбищ, снижением качества кормов, а также ростом алиментарных патологий у сельскохозяйственных животных.