Цены на iPhone 17 Pro снизились в России до рекордного минимума

Стоимость флагманского iPhone 17 Pro впервые опустилась в России ниже отметки в 90 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

В мае 2026 года iPhone 17 Pro с накопителем на 256 ГБ предлагается в офлайн-рознице по цене от 86,5 тыс. руб., тогда как на маркетплейсах устройство доступно по цене от 89 тыс. руб.

С начала 2026 года модель подешевела примерно на 6,5%. В январе минимальная стоимость устройства составляла 92 тыс. руб. При этом на старте продаж в сентябре 2025 года российские ритейлеры оценивали смартфон минимум в 165 тыс. руб.

Наиболее заметное снижение цен произошло в течение осени 2025 года: уже в ноябре отдельные магазины предлагали устройство от 101 тыс., а к декабрю минимальный ценник приблизился к 98 тыс. руб. Однако в период новогоднего спроса стоимость смартфона вновь выросла — до 117–127 тыс. руб.

iPhone 17 Pro — флагманский смартфон Apple с цельнометаллическим алюминиевым корпусом и обновленным дизайном блока камер. Устройство получило аккумулятор повышенной емкости, систему охлаждения с испарительной камерой и мощный фирменный процессор A19 Pro. Гаджет оснащается тройной 48-мегапиксельной камерой и квадратным фронтальным модулем с поддержкой горизонтальных селфи при вертикальном удержании смартфона.