Сбер задал новый тренд: как ИИ меняет подход к разработке ПО в России

На конференции ЦИПР-2026 Сбер представил уникальное для российского рынка руководство по внедрению искусственного интеллекта в производственный цикл цифровых компаний. Документ получил название «AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения» (AI-Disrupt PDLC) и, по словам разработчиков, должен стать настольной книгой для собственников бизнеса, ИТ-директоров, руководителей по AI и всех, кто отвечает за цифровое развитие в крупных организациях.

В отличие от привычных подходов, когда искусственный интеллект внедряется точечно или как дополнительный инструмент, AI-Disrupt PDLC предлагает строить бизнес-процессы с нуля, изначально ориентируясь на возможности AI. Такой подход позволяет не просто автоматизировать отдельные задачи, а полностью переосмыслить весь жизненный цикл разработки — от идеи до внедрения и поддержки.

По мнению старшего вице-президента, руководителя блока «Технологии» Сбербанка Кирилла Меньшова, именно такой подход позволит компаниям получить стратегическое преимущество. Он отметил, что в условиях, когда исполнение задач становится практически моментальным благодаря AI, главным дефицитом остается не время или ресурсы, а четкое намерение и видение. Выиграют те, кто не просто добавит AI-ассистентов к существующим процессам, а перестроит всю структуру работы вокруг новой технологии.

В руководстве подробно описаны выгоды, которые получают компании, решившиеся на такую трансформацию:

рост продуктивности. AI-нативный подход позволяет кратно ускорить разработку и внедрение новых продуктов, минимизируя рутинные операции;

технологическое лидерство. Компании, развивающие собственные инженерные платформы на базе AI, получают долгосрочное преимущество перед конкурентами;

освобождение творческого потенциала. Делегируя рутину агентным системам, инженеры могут сосредоточиться на сложных и креативных задачах;

безопасность и стандарты. Внедрение корпоративных стандартов и платформенных практик обеспечивает безопасное применение AI даже в строго регулируемых отраслях.

Особое внимание в документе уделяется статусу ИИ: сегодня, подчеркивает Сбер, это не просто очередная технология или «фича», а системный переход. Он меняет не только бизнес-процессы, но и мышление сотрудников, формирует новые подходы к созданию решений и управлению организацией. Когда AI-технологии становятся неотъемлемой частью технологического стека, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего — более функциональные, интуитивно понятные и персонализированные под нужды каждого клиента.

Появление такого руководства — значимый шаг для всей российской ИТ-отрасли. Сбер фактически задает новый стандарт: теперь внедрение AI рассматривается не как модный тренд, а как основа для построения конкурентоспособного бизнеса. Компании, которые смогут перестроить свои процессы в соответствии с принципами AI-Disrupt PDLC, получат шанс не только опередить конкурентов, но и сформировать новые отраслевые стандарты, которые будут определять развитие цифровой экономики в ближайшие годы.