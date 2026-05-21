Как распознать залитый MacBook при покупке с рук

При покупке подержанного MacBook стоит уделить особое внимание возможным следам контакта устройства с жидкостью. Повреждение водой считается одной из наиболее распространенных причин скрытых неисправностей ноутбуков, сообщает iGuides.

Одним из первых признаков потенциального повреждения может стать неравномерная подсветка клавиатуры. В исправном устройстве свет распределяется равномерно, тогда как желтоватые или синеватые участки могут свидетельствовать о попадании влаги. Дополнительным сигналом также считаются залипающие или туго нажимающиеся клавиши.

Отдельное внимание рекомендуется уделить системе охлаждения и внешним разъемам. Следы окисления, липкий налет, желтые или коричневые подтеки в области вентиляционных решеток и USB-портов могут указывать на контакт устройства с водой. Для проверки труднодоступных мест специалисты советуют использовать фонарик.

Если продавец позволяет открыть корпус ноутбука, следует проверить специальные индикаторы влаги на материнской плате. В нормальном состоянии они имеют белый цвет, а при попадании жидкости становятся розовыми или красными.

Дополнительные признаки повреждения можно обнаружить на дисплее. После контакта с влагой под защитным стеклом экрана нередко остаются пятна или разводы, которые особенно хорошо заметны на белом фоне.

Эксперты также предупреждают, что наибольший риск для электроники представляют сладкие напитки: чай, кофе или газировка. В отличие от обычной воды, такие жидкости оставляют липкие остатки, способные ускорять коррозию и вызывать повторные поломки даже спустя какое-то время.