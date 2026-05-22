В Челябинске нашли старинную чернильницу в виде лаптя

Специалисты "Центра историко-культурных исследований "Астра" опубликовали фотографию необычного артефакта, найденного во время археологических раскопок в центре Челябинска по улице Пушкина, 26а.

Это фабричный чернильный флакон, которые, как выяснилось, производили в Замоскворечье в XIX веке.

"В 1894 году производство находилась на правом берегу Москвы-реки, недалеко от Пятницкой улицы на фабрике Поликарпа Ефимовича Луковникова, - сообщили в центре. - Она в огромном количестве производила флаконы с готовыми чернилами с клеймом "П.Е.Л."

В рекламном каталоге 1893 года сказано, что на фабрике Луковникова было изготовлено 1120 тысяч склянок с чернилами. Причем, кроме обычных бутылочек, фабрика выпускала и весьма затейливые по форме. Для привлечения покупателей их делали в виде лаптя, головы японца, колокольчика и других интересных предметов и геометрических форм.

Ранее похожие чернильницы фабрики Луковникова находили во время раскопок культурного слоя в Ижевске.