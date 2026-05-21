Microsoft выпустила новый планшет и ноутбук Surface с чипами Intel

Microsoft выпустила планшет Surface Pro 12 и ноутбук Surface Laptop 8, построенные на базе новых процессоров Intel Core Ultra Series 3.

Новые модели стали заметно мощнее предшественников, однако это также повлияло на их стоимость.

Surface Pro 12

В топовой конфигурации Surface Pro 12 оснащён процессором Core Ultra 7, 64 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Стоимость такой версии в США составляет невероятные $4399. Базовая модель с процессором Core Ultra 5, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD и 13-дюймовым IPS-дисплеем стоит $1949.

Внешне Surface Pro 12 практически не отличается от Surface Pro 11. Microsoft сохранила прежний набор портов – два USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Планшет также оснащён магнитным разъёмом Surface Connect, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, фронтальной камерой 1440p и основной камерой на 10 Мп с поддержкой записи видео в 4K.

Surface Laptop 8

Новый Microsoft Surface Laptop 8 оснащается процессором Intel Core Ultra 5 325, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD PCIe Gen 4 объёмом 256 ГБ. Предусмотрена возможность расширения оперативной памяти до 24 ГБ и замены накопителя в будущем. Встроенная графика Intel справляется с офисными задачами, а время автономной работы до 23 часов позволяет работать без подзарядки в течение дня.

Surface Laptop 8 доступен в двух версиях с сенсорными дисплеями PixelSense Flow: 13,8-дюймовым с разрешением 2304×1536, частотой 120 Гц и яркостью до 600 нит, а также 15-дюймовым с разрешением 3270×2180. Для повышения конфиденциальности Microsoft предлагает опциональный защитный экран, ограничивающий углы обзора.

Surface Laptop 8 уже доступен в США по стартовой цене от $1499.