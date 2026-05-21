Топ-менеджер Rambler&Co выступила на ЦИПР–2026 в сессиях об ИИ в медиа и цифровых сервисах

На конференции ЦИПР–2026 в Нижнем Новгороде 20 мая 2026 года Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co, приняла участие в двух экспертных секциях, посвященных развитию искусственного интеллекта в пользовательских сервисах и медиа.

Она выступила модератором партнерской сессии Rambler&Co «ИИ-помощники для миллионов: как построить масштабируемый сервис и сохранить человеческий контроль», а также спикером в дискуссии «Алгоритмическая журналистика и медиаплатформы нового поколения».

В ходе партнерской сессии Rambler&Co участники обсудили, как сегодня масштабируются ИИ-сервисы в B2C- и B2B-сегментах, какие требования предъявляются к архитектуре таких решений и где проходит граница между автономностью системы и человеческим контролем.

«Мне кажется важным, что в дискуссии про искусственный интеллект в финале мы все равно вернулись к людям — к тем, кто создает эти системы, и тем, кто ими пользуется. Первым будет не тот, кто внедрит ИИ быстрее всех, а тот, кто сможет выстроить доверие, снять страхи массового пользователя и дать новые смыслы – и сотруднику, и клиенту. Не страшно бояться, не страшно подсматривать за соседями по индустрии и делиться опытом: именно так любая отрасль выходит на новый качественный уровень, а вместе с ней меняются и страна, и качество жизни отдельного человека», — отметила Анна Иванова.

Во второй сессии «Алгоритмическая журналистика и медиаплатформы нового поколения» Анна Иванова рассказала о том, как портал «Рамблер» одним из первых в медиаиндустрии запустил процессы AI-трансформации. Так, в редакционные процессы уже внедрены умные сервисы на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбера, которые позволяют не только улучшить качество работы журналистов, но и проверить в реальном времени качество материалов на цифровых портретах пользователей релевантного сегмента.

«Мы как первопроходцы AI-трансформации в редакционных процессах производства контента уже сегодня видим новый качественный уровень и огромную пользу от мультиагентных систем в редакционных процессах. Сегодня СМИ нужна помощь в выходе на новый уровень, потому что в погоне за трафиком в России снижается качество журналистики и, по сути, происходит подмена понятий — вместо освещения, пользы и помощи человеку медиа вызывают тревожность и негатив у своих читателей. Кажется, что правильный подход к AI-трансформации сможет вернуть смыслы профессии журналиста и найти новые идеи для монетизации», — рассказала Анна Иванова.