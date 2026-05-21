Пользователи Samsung чаще довольны смартфонами, чем владельцы iPhone

Samsung впервые за несколько лет опередила Apple по уровню удовлетворенности пользователей смартфонов в США. Об этом свидетельствуют данные исследования American Customer Satisfaction Index (ACSI).

Samsung получила 81 балл, тогда как Apple набрала 80. Годом ранее компании делили первое место рейтинга. Авторы исследования отмечают, что общий уровень удовлетворенности пользователей смартфонов вырос до 79 баллов. Покупатели стали выше оценивать автономность устройств, а также практическую ценность новых функций, включая возможности на базе искусственного интеллекта.

Впервые ACSI включил в исследование оценку ИИ-инструментов смартфонов. По данным аналитиков, пользователи положительно воспринимают такие функции, рассматривая их не как маркетинговое дополнение, а как полезный элемент повседневного использования устройств.

Наивысшие оценки среди отдельных моделей получил флагман Samsung Galaxy S26 Ultra, набравший 84 балла. Последние модели iPhone получили 82 балла.

Отдельное внимание в исследовании уделили складным смартфонам. Samsung сохранила лидерство в этой категории, опережая Google и Motorola. Однако аналитики отметили, что складные устройства по-прежнему вызывают у пользователей больше нареканий по сравнению с традиционными смартфонами.