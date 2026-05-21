Ученые открыли способ извлекать чистый водород из горных пород

Лабораторные испытания показали способность богатых железом вулканических минералов выделять экологически чистое топливо при закачке в них воды с растворенным углекислым газом.

Исследователи из Техасского университета в Остине продемонстрировали перспективную технологию получения экологически чистого топлива, передает New Scientist.

Лабораторные эксперименты подтвердили, что процесс серпентинизации (гидротермального процесса гидролиза и метаморфического преобразования горных пород) позволяет извлекать газ из недр земли. При этом углекислый газ надежно связывается внутри минералов в виде карбонатов.

«Мы надеемся продемонстрировать, что сможем экономически выгодно производить водород, одновременно улавливая CO2», – заявила участница команды Орсоля Геленчер.

Она добавила, что параллельно можно будет вырабатывать геотермальную энергию.

Для повышения эффективности реакции специалисты предлагают использовать более глубокие скважины с высокой температурой и добавлять хлорид никеля.

Сейчас ученым удалось высвободить около 0,5% от теоретически возможного объема газа. Для рентабельности технологии этот показатель необходимо увеличить до 1%. Мировые запасы богатых железом пород колоссальны, поэтому даже при такой эффективности объемы добычи могут значительно превысить текущие 100 млн тонн водорода в год.

