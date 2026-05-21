Samsung Galaxy S27 получит три камеры по 50 Мп и новый дизайн

Будущий флагман Samsung Galaxy S27, выход которого ожидается в 2027 году, может стать гораздо более значительным обновлением по сравнению с предшественниками. По предварительной информации, смартфон получит кардинально переработанный дизайн, особенно в части блока камер, который может обзавестись вертикальным расположением объективов — такого в базовых моделях линейки давно не было. pepelac.news

Судя по утечкам, спереди у Galaxy S27 будет 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с HDR10+, 120 Гц и яркостью до 2600 нит. Тыловая камера обещает быть тройной: все три модуля — основной с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный с автофокусом и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом — получат разрешение 50 мегапикселей. Фронтальная камера, вероятно, останется 12-мегапиксельной, но также с автофокусом. Все камеры будут способны снимать 4K-видео с частотой до 60 к/с, основной модуль — ещё и 8K при 30 к/с.

Аппаратная платформа будет различаться в зависимости от рынка: в большинстве регионов ожидается фирменный чипсет Exynos 2700, а в Китае и Северной Америке — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy. Оба процессора производятся по 2-нм техпроцессу и должны демонстрировать схожую производительность. Базовая версия получит 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти. Из прочего — поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, NFC, 5G и USB-C. Ёмкость аккумулятора — от 4300 мАч с проводной зарядкой на 25 Вт и беспроводной — до 20 Вт. Смартфон также может обзавестись новым сканером лица Polar ID в дополнение к ультразвуковому отпечатку экрана.

Программная платформа — Android 17 с One UI 9.0. Особый упор сделан на искусственный интеллект: сообщается о предустановке Bixby, Gemini и Perplexity с голосовой активацией, а также функциях Now Brief и Now Nudges для упреждающих рекомендаций. Анонс ожидается в январе-феврале 2027 года на Galaxy Unpacked, а продажи — спустя две недели. Рекомендованная цена базовой версии может составить около $899, однако до официального события возможны коррективы.