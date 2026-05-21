OpenAI ударила по серому рынку аккаунтов ChatGPT в России

OpenAI обрушила бизнес россиян по неофициальной продаже доступа к ChatGPT. За последние недели цены на тарифы ChatGPT Plus и Team у посредников взлетели в разы, а перепродажа аккаунтов стала почти невозможной, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что ChatGPT официально недоступен в России, из-за чего купить подписку с расширенным доступом к ИИ невозможно. Поэтому подписку оформляли через посредников, причем значительно дешевле официальной цены.

Как утверждает эксперт по внедрению AI Роман Адаменко, OpenAI обновила механизмы выявления подозрительной активности. Система анализирует входы с разных устройств, отслеживает нетипичные сессии и блокирует аккаунты при обнаружении нарушений. Кроме того, компания усилила проверку корпоративных доменов, банковских карт и геолокации пользователей. Эти меры серьезно осложнили работу продавцов, специализировавшихся на перепродаже доступа к сервису в России.

Схема заработка строилась на коллективных подписках. Например, продавцы оформляли тариф ChatGPT Team на несколько пользователей, а затем перепродавали отдельные места с наценкой. Прибыль в такой схеме составляет до $100. Дополнительный доход приносила продажа API-ключей, которые распространялись через автоматизированные Telegram-боты.

Для создания аккаунтов активно использовались виртуальные SIM-карты и платежные инструменты, зарегистрированные за пределами России. Отдельные продавцы могли зарабатывать на подобных схемах миллионы рублей в месяц, работая в одиночку или вдвоем.