Boston Dynamics отказалась от продажи робособак полиции

Американская компания Boston Dynamics, принадлежащая Hyundai Motor, после протестов персонала отменила планы по продаже роботов в виде собак компании, которая занимается поставками снаряжения для полиции. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на представителя компании и ее бывших сотрудников.

По их словам, персонал опасался, что роботов будут использовать для переноски светошумовых гранат при подавлении потенциальных протестов. Сделка изначально получила одобрение внутреннего комитета по этике, однако позднее вызвала недовольство сотрудников. Представитель Boston Dynamics подтвердила отмену сделки и подчеркнула, что компания отказалась от продажи, поскольку это могло "нарушить принцип отказа от применения [роботов] в качестве оружия". Отмечается, что у компании есть строгий принцип, согласно которому она не приемлет использование роботов в таком качестве.

По словам представителя, использование робособак для подавления протестов было запрещено условиями сделки, и их должны были применять только при условии, что преступники вооружены, забаррикадировались или удерживают заложников.

Ранее директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев сообщил ТАСС, что массовое применение роботов на поле боя может начаться с робособак. Он добавил, что компания Boston Dynamics представляла робособак, которые способны переносить военные грузы и передвигаться на местности.

Boston Dynamics была основана в 1992 году инженерами из Массачусетского технологического университета (США). Компания получила широкую известность после создания четвероногого робота, похожего на собаку, который может бегать рысью, подниматься по лестнице и открывать двери.