Названы лучшие планшеты стоимостью до 15 000 рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших планшетов стоимостью до 15 тыс. руб.

Открывает список Samsung Galaxy Tab A11 с 8,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD, частотой 90 Гц и яркостью 500 нит, чипом MediaTek Helio G99, камерами на 5 и 8 Мп, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками Dolby Atmos и разъемом для наушников.

Следом идет Honor Pad X7, который при цене 12,8 тыс. руб. может похвастаться IPS-экраном на 8,7 дюйма с HD-разрешением, частотой 90 Гц и яркостью 625 нит, чипом Snapdragon 680, стереодинамиками и слотом для карт microSD.

На третьем месте оказался OnePlus Pad Lite, оснащенный 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой 90 Гц и яркостью до 500 нит, чипом Helio G100, камерами с разрешением 5 и 5 Мп и стереодинамиками. При заказе на маркетплейсах с доставкой из-за рубежа этот планшет обойдется в 13,5 тыс. руб.

В подборку также вошли 11-дюймовые планшеты Lenovo Xiaoxin Pad 11 (2025) и Redmi Pad 2 за 12,9 и 13,9 тыс. руб. соответственно.