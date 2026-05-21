Ученые выяснили, как достигалась красивая улыбка в начале XIX века

Развитие стоматологии в прошлом — это не просто история медицинских технологий, но и зеркало социальных отношений, благосостояния и представлений о гигиене. Недавно португальские ученые столкнулись с редкой археологической находкой, которая проливает свет на то, как достигалась красивая улыбка в начале XIX столетия.

В научном издании International Journal of Osteoarchaeology представлен детальный анализ первого задокументированного в Португалии несъемного мостовидного протеза, изготовленного из кости животного, сообщает Phys.org.

Находка на госпитальном кладбище

Уникальный артефакт обнаружили при антропологическом анализе останков со старинного кладбища госпиталя Третьего ордена Богоматери Кармельской в городе Порту. Этот госпиталь и его захоронения функционировали в бурный исторический период между 1801 и 1869 годами, когда Порту сотрясали войны и эпидемии холеры.

Скелет, погребенный вместе с распятием, принадлежал взрослой женщине, умершей в промежутке между 1801 и 1831 годами. Нижняя челюсть и большая часть лица женщины не сохранились, однако верхняя челюсть указала на прижизненную потерю почти всех зубов — лунки успели полностью затянуться и зажить. На фоне сильного разрушения лицевых костей археологи обнаружили небольшой темно-бежевый предмет размером 24 x 6 x 12 мм, который оказался искусственным зубным мостом.

Свинец и кость

Ученые исследовали протез с помощью микрокомпьютерной томографии (микро-КТ), рентгеновской дифракции и масс-спектрометрии.

Конструкция имитировала три человеческих резца. На концах изделия располагались парные сквозные отверстия — через них протез крепился к сохранившимся зубам с помощью нити или металлической проволоки.

С помощью передовых технологий ученые раскрыли две важные особенности протеза:

Опасный ремонт: В правом верхнем углу конструкции микро-КТ обнаружила кубическую вставку. Рентген показал, что она изготовлена на основе токсичного тяжелого металла — свинца. Вероятно, свинец использовался для укрепления краев и стабилизации крепежного отверстия. Какое влияние металл оказал на здоровье владелицы, пока неясно.

Материал: Спектрометрия подтвердила, что материалом послужила кость животного из семейства полорогих (Bovidae). Скорее всего, это была обычная корова, однако исследователи не исключают, что из-за тесных торговых связей Португалии с Африкой кость могла принадлежать африканской антилопе.

Статус важнее функции

Протез был настолько тонким, что практически не помогал при пережевывании пищи. Историки медицины сошлись во мнении: мост выполнял чисто эстетическую функцию, возвращая владелице внятную речь и скрывая дефекты рта.

Хотя в португальской медицинской литературе того времени подобные костяные мосты не упоминались (описывались лишь дорогие золотые аналоги), авторы уверены: женщина принадлежала к высшему классу. В начале XIX века любые стоматологические услуги стоили колоссальных денег.