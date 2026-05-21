Своеобразные кольцевые структуры на поверхности Венеры, известные как короны, стали ключом к разгадке тайн ее до сих пор необъяснимого внутреннего устройства. Используя архивные данные космического аппарата НАСА Magellan, ученые создали инновационные трехмерные модели крупнейших корон. Это позволило значительно лучше понять загадочную геодинамику нашей планеты-близнеца.

Результаты исследования были представлены на Генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле (EGU 2026) в Вене, о них сообщает Universe Today.

Следы лавовых фонтанов

Короны — гигантские концентрические системы разломов диаметром от 60 до более чем 2000 километров. Обновленная база данных включает 741 такую структуру по всей поверхности планеты.

По словам руководителя исследования Анны Гюльхер, планетолога из Фрайбургского университета (Германия), эти огромные круги являются поверхностным выражением мантийных плюмов — потоков горячего материала, поднимающихся из глубин планеты. Горячая магма давит на кору снизу, вызывая ее поднятие и растрескивание в виде колец.

Анализ гравитационных и топографических данных в сочетании с геодинамическим моделированием выявил возможные теплые мантийные поднятия под 52 коронами.

Это стало самым убедительным доказательством того, что на Венере происходят разнообразные тектонические процессы, связанные с плюмами. Кроме того, исследование показало, что современные радары могут пропускать многие активные тектонические сигналы, а значит, тектоническая активность на Венере может быть более масштабной, чем считалось ранее.

Почему Венера не стала Землей

Понимание этих структур критически важно не только для расшифровки геодинамического режима Венеры, но и для оценки того, могли ли подобные процессы происходить на ранней Земле. В отличие от нашей планеты, литосфера которой разделена на постоянно движущиеся тектонические плиты, Венера обладает цельной корой. На Земле тектоника плит обеспечивает эффективную переработку углерода, что позволило нашей атмосфере оставаться стабильной на протяжении миллиардов лет и создало условия для эволюции разумной жизни.

Ученые полагают, что ключевым фактором стали океаны. На Земле вода насытила горные породы, сделав их более пластичными и склонными к разломам на подвижные плиты. Сухая Венера, возможно, никогда не имела крупных океанов, из-за чего круговорот углерода там был крайне ограниченным.

Понимание того, как две столь похожие планеты стали настолько разными, остается главной загадкой для ученых. Ответы на эти вопросы надеются получить будущие космические миссии VERITAS и EnVision, которые изучат короны Венеры с беспрецедентной точностью.