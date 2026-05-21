«Живые» уведомления и виджеты: Google представила Wear OS 7

Google анонсировала новую версию ОС для умных часов Wear OS 7. Выйдет она позже, но в этом году. Известно много подробностей.

Часы станут работать дольше без подзарядки. Wear OS 7 расходует энергию на 10% экономнее, чем предыдущая версия.

Некоторые модели получат доступ к «личному ИИ» (Gemini Intelligence) для более персональных советов.

Появятся «живые уведомления». После заказа такси, допустим, на циферблате будет маленький значок с прогрессом поездки.

Вместо старых полноэкранных плиток теперь будут виджеты — такие же, как в Android 16. Они выглядят, как небольшие блоки.

В системе появится встроенный универсальный режим тренировок с контролем пульса и управлением музыки. И это не нововведения.

Тестовая версия Wear OS 7 для разработчиков уже доступна.