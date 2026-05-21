В России зафиксировали всплеск продаж зарядных устройств для смартфонов

Продажи мобильных аксессуаров в России по итогам первого квартала 2026 года выросли на 32% в количественном выражении и на 14% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «М.Видео». За январь — март в стране было реализовано почти 13 млн устройств на общую сумму 9,3 млрд рублей.

Ключевым трендом рынка стало одновременное усиление спроса как на бюджетные повседневные решения, так и на более технологичные устройства, включая быстрые зарядные адаптеры, емкие внешние аккумуляторы и USB-C-аксессуары для дома, офиса, автомобилей и поездок.

Наибольшую долю рынка продолжают занимать зарядные устройства — на них пришлось 56,1% всех продаж в штуках против 53,7% годом ранее. Также заметно вырос интерес к защитным стеклам и пленкам: их доля увеличилась с 17,8 до 23,6%. Чехлы сохранили стабильный спрос и заняли 11,7% рынка.

Сегмент внешних аккумуляторов также показал рост. В денежном выражении доля пауэрбанков увеличилась с 25,9 до 29,5%. Рост категории связывают с более длительным использованием смартфонов, увеличением потребления контента, мобильными играми, навигацией и сервисами на базе искусственного интеллекта, которые сильнее нагружают аккумуляторы устройств.

По количеству продаж крупнейшую долю заняли аксессуары без бренда — 35,7%. Следом расположились Remax, Samsung, Xiaomi и собственные торговые марки ретейлеров.