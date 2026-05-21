Как часто нужно перезагружать Android-смартфон

Android-устройства следует перезагружать в случае проблем и выключать перед длительным хранением. Об этом сообщает издание SlashGear.

Авторы отметили, что совершенно нормально держать телефон постоянно включенным, если он активно используется. Однако время от времени аппарат нужно перезагружать или выключать. Специалисты раскрыли оптимальную частоту таких процедур, которую, по их словам, является тайной для многих пользователей.

По словам журналистов, перезагрузка телефона поможет обеспечить его бесперебойную работу. Они объяснили, что смартфон запускает множество процессов и приложений в фоновом режиме. Спустя дни или недели некоторые ненужные процессы все равно могут «висеть» в памяти аппарата. Перезагрузка устройства поможет снять эти процессы и тем самым ускорить девайс. Также авторы посоветовали перезагружать гаджет, как только он начинает работать медленно или зависает.

Если владелец смартфона не будет долго пользоваться своими устройством, то его нужно выключить — чтобы девайс не терял заряд батареи. Для этого специалисты посоветовали зарядить телефон минимум на 50 процентов, а после этого отключить аппарат.

В конце мая журналисты XDA заявили, что компьютер нужно выключать или перезагружать примерно раз в день. Этот совет касается устройств на Windows.