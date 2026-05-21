Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

Знаменитый астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб описал последствия инопланетного вторжения на Землю. Об этом пишет Daily Star.

Леб не ожидает, что человечество столкнется с живыми инопланетянами. Скорее всего, по его мнению, до Земли доберутся некие устройства пришельцев, управляемые искусственным интеллектом. Ученый также отметил, что все страны мира должны будут проявить сдержанность в отношении таких НЛО, так как необдуманная милитаристская реакция одной из них может иметь разрушительные последствия для всех.

«Осознание, что к нам явились родственники по космической семье технологичных цивилизаций окажет глубокое влияние на геополитику. Это обернется угрозой для всех, так как все мы в одной лодке», — предсказал астрофизик из Гарварда.

Он добавил, что подобный визит может спровоцировать не только политический, но и финансовый кризис.

Леб также отметил, что появление пришельцев серьезно повлияет на религии, так как окажется, что Бог является «многодетным отцом». При этом появление неких инопланетных устройств рядом с Землей, по мнению ученого, не будет означать, что жители других планет автоматически умнее людей. Возможно, эти цивилизации просто существуют дольше человечества и у них было больше времени на развитие космических технологий.

Ранее сообщалось, что британских банкиров начали пугать кризисом из-за инопланетян. По мнению бывшего старшего аналитика по финансовой безопасности Банка Англии Хелен Маккоу, человечество должно разработать стратегию на случай столкновения с пришельцами.