Странные воронки, световые столбы: что происходит в Пермской аномальной зоне

Ученые рассказали о Пермской аномальной зоне, в которой найдены странные воронки, световые столбы и другие аномалии. Об этом сообщает «Правда.ру».

Как сообщает издание, аномальная зона расположена на берегу реки Сылвы у села Молебка. Вокруг зоны ходит множество слухов — уфологи утверждают, что в небе над местностью можно увидеть странные огни, которые «преследуют людей или выстраиваются в геометрические фигуры».

«Явления в Молебке часто списывают на галлюцинации, но когда приборы фиксируют резкие скачки электромагнитного поля, ирония скептиков испаряется. Здесь явно есть природный триггер, который мы пока не научились калибровать», — передает издание слова ученого Дмитрия Лапшина.

Больше всего аномалий, как утверждается, заметили на «Центральной поляне» зоны. Очевидцы рассказывают о световых столбах и огромных черных фигурах. Поблизости от этого места находятся Выселки — это место знаменито тем, что там происходят сбои электроники. Источник утверждает, что фотоаппараты в Выселках засвечиваются, а ИИ глупеет.

Кроме того, исследователь Николай Субботин утверждает, что нашел в аномальной зоне участок с деревьями правильной формы.

«Роща друидов — так прозвали это место за неестественно яркую листву и симметрию крон. В Мухортовском завале и вовсе рассказывают сказки про светящиеся квадраты, по которым гуляют великаны. Звучит дико, но стволы деревьев вокруг шестиметровых воронок срезаны как лазером. Листья на срубленных ветках остаются зелеными месяцами. При попытке снять это на камеру получается “белый шум”», — пишет издание.

Ученый Александр Козлов заявил, что в этом регионе «биолокация показывает аномальную активность», что выражается в иррациональном страхе у людей. По его мнению, это может быть связано с разломами земной коры, «через которые выходит накопленная энергия».

Впрочем, издание признает, что ученые не смогли найти доказательств паранормальной активности в регионе. Однако это не помешало сделать из аномальной зоны туристический объект.