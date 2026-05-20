Очки дополненной реальности XReal и Google поступят в продажу до конца года

На конференции Google I/O 2026 XREAL раскрыла сроки релиза умных очков Project Aura. Произойдет это до конца 2026 года. Это будут первые проводные очки, работающие на платформе Android XR Google.

На I/O 2026 дали посетителям попробовать очки в деле.

Среди демо-режимов на конференции дали опробовать:

Карты Google Maps с «эффектом присутствия». Видео на YouTube в формате 180 и 360 градусов.

Избранные команды разработчиков получат ранний доступ к устройству и инструментам для создания приложений под Android XR. Подать заявку можно с сегодняшнего дня.

Очки оснащены прозрачными Micro-OLED дисплеями с углом обзора в 70 градусов.Работают на базе Snapdragon XR2 Gen2. Весят всего около 90 граммов, так как процессор и батарея вынесены в отдельный носимый блок. Устройство поддерживает полноценный трекинг рук. Встроен ИИ-ассистент Gemini, который способен «видеть» виртуальные мониторы, и помогать в работе. Ещё очки позволяют транслировать картинку с ноутбуков. Цена пока неизвестна.