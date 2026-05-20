Уровень кислорода в реках Земли катастрофически снизился

Ученые предупредили о глобальном процессе снижения уровня кислорода в земных реках, вызванном изменением климата. Такая тенденция представляет угрозу для пресноводных экосистем по всему миру. Исследование показало, что долгосрочное уменьшение содержания кислорода затронуло большинство речных систем, причем реки в тропических широтах оказались наиболее уязвимыми. Об этом сообщило издание Science Daily.

© Вечерняя Москва

Группа исследователей под руководством профессора Кунь Ши из Нанкинского института географии и лимнологии Китайской академии наук, с участием специалистов Университета Тунцзи, проанализировала данные по 21 439 речным участкам. С помощью алгоритмов машинного обучения ученые изучили наблюдения, собиравшиеся на протяжении почти 40 лет — с 1985 по 2023 год.

Анализ выявил четкую мировую тенденцию: средняя скорость снижения уровня кислорода составила 0,045 мг/л за десятилетие. Признаки деоксигенации были обнаружены в 78,8 процента исследуемых рек.

Наибольшие потери зафиксированы в тропических реках, находящихся между 20 градусами южной и северной широты, включая территорию Индии. Хотя ранее считалось, что реки в высоких широтах подвержены большему риску из-за более интенсивного потепления. Однако выяснилось, что в тропических водах изначально более низкая концентрация кислорода, и высокая скорость его утраты быстро приводит к гипоксии — состоянию, при котором водная жизнь становится невозможной.

Согласно публикации, основным фактором глобального снижения содержания кислорода стало уменьшение его растворимости из-за потепления климата — на этот аспект приходится 62,7 процента наблюдаемых изменений. Исследователи также отметили, что волны жары ускоряют этот процесс, обеспечивая 22,7 процента общего объема деоксигенации. Еще 12 процентов изменений связаны с метаболизмом экосистем, который зависит от света, температуры и скорости течения.

В работе также акцентировано внимание на влиянии плотин. Ученые выяснили, что эффект зависит от глубины водохранилищ: в мелководных объектах заиление и застой воды ускоряют потерю кислорода, в то время как глубокие резервуары способствуют некоторому замедлению этого процесса на подтопленных участках. Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные должны стать научной основой для политиков при разработке стратегий по защите пресноводных экосистем. По их мнению, меры по смягчению последствий климатических изменений в тропических реках должны стать приоритетными для предотвращения экологической катастрофы, говорится в материале.

Тем временем продолжается набирать обороты и глобальное потепление. В апреле айсберг А23а, который раньше считался крупнейшим ледовитым основанием в мире за последние 40 лет, полностью раскололся и растаял.