В России роботов научили понимать жесты без камер и перчаток

Инженеры РТУ МИРЭА разработали метод генерации радиосигналов, который позволяет роботам понимать жесты людей без помощи видеокамер и специальных перчаток. Разработка поможет управлять автоматизированными системами в темноте, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В основе решения - способ генерации сверхширокополосного радиосигнала при помощи нелинейных искажений. Его спектр расширен более чем в 20 раз, что позволяет роботизированным системам видеть движения человеческой руки без оптической аппаратуры.

"Система сканирует пространство вокруг невидимым радиолучом. Такой радар позволяет точно распознать жест руки в 96% случаев, что подтверждает перспективность метода для реальных систем управления роботами", - сообщили в вузе.

Авторы уже провели испытания разработки. Радар для робота успешно фиксировал отраженный от руки сигнал и по его характеристикам определял вращение кисти, пролистывание страницы и сжатие кулака.

"Разработка в основе радиовизорных датчиков позволит усовершенствовать системы управления роботами, дронами и VR-гарнитурами, а также элементами умного дома. Ее уникальность в том, что она превращает стандартную микросхему в компактный, энергоэффективный источник сложного сигнала без усложнения схемотехники. Это значит, что технология готова к массовому внедрению в носимую электронику, интерактивные панели или бытовую робототехнику", - уточнили ТАСС в РТУ МИРЭА.

Результаты работы опубликованы в журнале Russian Technological Journal.