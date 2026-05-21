Apple выпустила необычный держатель для iPhone

Apple вновь выпустила аксессуар Hikawa Grip & Stand для iPhone, представив его сразу в трех новых цветах после того, как первая партия была полностью распродана в прошлом году. Hikawa Grip & Stand – это серия держателей для iPhone, предназначенных для людей с различными инвалидностями кистей рук. Об этом сообщает издание MacRumors.

Новые варианты оформления получили названия Orange Swirl, Glow Blue и Speckled Stone. Аксессуар был разработан дизайнером Бейли Хикавой и производится компанией PopSockets.

В Apple заявили, что устройство создавалось с учетом требований доступности и разрабатывалось в сотрудничестве с людьми, имеющими различные нарушения, влияющие на силу хвата, подвижность и работу кистей рук. Магнитный держатель крепится к iPhone через MagSafe и одновременно может использоваться как подставка для смартфона.

Корпус устройства выполнен из силикона с мягким покрытием. В отличие от предыдущего ограниченного выпуска, теперь аксессуар производится массово, что должно повысить доступность продукта.

При этом в MacRumors отметили, что сейчас в американском Apple Store сроки поставки продлены до середины июня.

Устройство доступно эксклюзивно в официальном интернет-магазине компании по цене $55 (примерно 3,9 тыс. руб. по курсу на 20 мая 2026 года).