Древние зубы со Шри-Ланки опровергли идею о «неолитической революции»

Тропические дождевые леса долго считались крайне сложной средой для выживания. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, опровергает этот миф. Международная группа ученых доказала: обитатели Шри-Ланки не просто успешно адаптировались к джунглям десятки тысяч лет назад, но и начали массово переходить на растительную диету задолго до появления сельского хозяйства.

Открытие ставит под сомнение классическую концепцию «неолитической революции» как резкого перехода от охоты к фермерству.

Эволюция диеты в зеркале изотопов

Традиционно археологи считали древних жителей Шри-Ланки преимущественно охотниками. В местных пещерах (таких как Фа-Хиен Лена, Батадомба-лена и Балангода Курагала) ученые находили множество костей животных и каменных орудий. Но эти выводы страдали от «ошибки выжившего»: в условиях влажного тропического климата мягкая органика, включая остатки съеденных растений, сгнивает очень быстро, тогда как у костей больше шансов сохраниться.

Чтобы восстановить историческую справедливость, исследователи применили инновационный метод — высокоточный анализ изотопов цинка (δ⁶⁶Zn) в зубной эмали. Ученые изучили образцы 24 людей и 57 животных, населявших регион от 20 000 до 3 000 лет назад. Этот метод позволяет безошибочно определить точное положение организма в пищевой цепи (трофический уровень) и соотношение мясной и растительной пищи в его рационе.

Растительная революция без сельского хозяйства

Результаты анализа геохимических данных превзошли ожидания. На протяжении всего изученного периода люди оставались всеядными, занимая промежуточное положение в пищевой цепи. Однако изотопный профиль зубов показал четкий, постепенный и неуклонный сдвиг в сторону растительного рациона. Этот тренд начался еще в позднем плейстоцене (от 20 000 до 11 700 лет назад) и продолжился в голоцене.

Самое важное: интенсификация потребления растений началась за тысячи лет до того, как в регионе появились первые свидетельства существования одомашненных сельскохозяйственных культур.

«Наши результаты показывают, что активное использование растений было не поздним изобретением, связанным с фермерством, а частью гораздо более длительной траектории, — объясняет ведущий автор исследования доктор Николя Бургон из Института геоантропологии Макса Планка. — Обитатели тропических лесов усиливали эксплуатацию растительных ресурсов за тысячелетия до появления земледелия в археологической летописи».

Исследование доказывает, что переход к возделыванию земель был закономерный итогом тысячелетнего опыта собирательства, управления ресурсами леса и постепенного изменения пищевых привычек. Джунгли не стали препятствием к этому — они стали колыбелью для динамичных и гибких стратегий выживания нашего вида.